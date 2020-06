Alessia Strinati

«Hai rovinato la nostra famiglia», questo è l'ultimo messaggio di Mario Bressi, il papà che in provincia di Lecco ha ucciso i due figli di 12 anni, alla moglie Daniela Fumagalli. L'uomo avrebbe strangolato nel sonno Elena e Diego, presumibilmente dopo averli sedati e dopo aver inviato un sms alla ex in cui le diceva che non avrebbe più rivisto i suoi bambini. Le ultime parole prima di uccidersi sono chiuse in una lunga lettera in cui accusa la donna di essere la causa della loro crisi, della fine del matrimonio e della rovina della famiglia. Bressi ha passato l'intera giornata con i figli: hanno passeggiato in montagna, ha preparato loro la cena e li ha messi a letto, poi, intorno alle 3 del mattino ha postato su Instagram una foto che li ritraeva tutti e tre vicini, scrivendo: «Con i miei ragazzi sempre insieme». Poco dopo, secondo la prima ricostruzione dei fatti, sarebbe avvenuto il delitto. Una vicenda che ha scioccato tutti, soprattutto i più piccoli, gli amici di Elena e Diego che hanno salutato i gemelli con una lettera scritta su un foglio a quadretti e lasciata sulla porta della palazzina in cui vivevano. «Dopo la quarantena abbiamo perso un po' il legame ed ecco che oggi, 27 giugno, abbiamo perso i legami del tutto», scrive una loro amichetta che conclude dicendo che tutti e due resteranno sempre nel suo cuore. Intanto proseguono le indagini sul caso, le autosie dei corpi delle vittime faranno chiarezza sulla dinamica del delitto, che potrebbe spiegare se quello di Bressi sia stato un atto premeditato o un raptus.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Giugno 2020, 05:01

