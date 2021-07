Alessandra De Tommasi

CANNES - Alla corte di Salma Hayek al Festival di Cannes per gli iconici talk al femminile Women in Motion di Kering quest'anno tra le ospiti più attese spicca Jodie Turner-Smith, che presenta After Yang di Kogonada accanto a Colin Farrell nella sezione Un Certain Regard. Già star di Senza rimorso di Stefano Sollima per Prime Video, la vedremo presto in due progetti ambiziosi: nel film Netflix White Noise e in tv in Anne Boleyn, la serie inglese in cui presta il volto alla regina protagonista.

L'idea di una Tudor nera non è stata accolta bene.

«Me l'aspettavo, anche in pieno Black Lives Matter c'è ancora molto da fare. Il mondo ha ricevuto una lezione, ma per il vero cambiamento tocca aspettare tanto. Veniamo ancora giudicati per il colore della pelle e non per le nostre capacità».

Lei è britannica, nota qualche differenza rispetto a Hollywood?

«No, l'ambiente resta ancora tutto bianco, ma io continuo a insistere che non basta avere una quota, mettere un personaggio di colore, serve diversità anche dietro la macchina da presa, soprattutto tra gli sceneggiatori».

Attuale obiettivo?

«Da ex impiegata di banca ed ex modella trasferita alla recitazione, voglio imparare da registi in gamba, da donne di talento, soprattutto di colore, che stentano a ricevere le risorse per realizzare i loro progetti. Il #MeToo ha aperto qualche spiraglio ma ci si aspetta falliscano».

La regia?

«La sto sperimentando: è inebriante avere nelle proprie mani tutte le decisioni creative. Arriverà anche la produzione, per sostenere concretamente artisti validi».

Com'è andata l'esperienza con Kogonada, che racconta l'adozione di una bimba asiatica da parte di una donna di colore?

«Splendidamente. È un artista visivo di eccezionale talento e portare un suo lavoro a Cannes mi sembra un sogno, anche perché ha messo insieme personaggi di etnie diverse trasformandole in una famiglia e continuando ad onorare l'identità di ciascuno».

