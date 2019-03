Aler, premiata la residenza in Lombardia

Cinque anni di residenza in Lombardia per far domanda alle case Aler. Via ai nuovi criteri regionali per l'assegnazione degli alloggi popolari. La giunta ha dato il via libera alle modifiche al regolamento che disciplina la programmazione, le modalità d'accesso e di permanenza nelle case della Regione, gestite attraverso l'Aler (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale).

Per fare domanda bisognerà essere residenti in Lombardia da almeno 5 anni. Inoltre sarà premiata con punteggi in più la residenza continuativa nella Regione e nel Comune in cui si fa richiesta. In base alla durata della residenza in Lombardia si potranno ottenere fino 6,5 punti in più (oltre i 15 anni). In Comune fino a un massimo di 8 punti (oltre i 10 anni). «Prima gli italiani? In realtà è prima i residenti, gli stranieri regolari possono concorrere come gli italiani» dice l'assessore lombardo alle Politiche sociali Stefano Bolognini. «Il regolamento vuole realizzare condizioni di mix sociale, basta quartieri ghetto», aggiunge. Carmela Rozza, consigliere regionael Pd, non ci sta: «Non creerà di certo il mix sociale e lascia senza risposta il dilemma sul reddito di cittadinanza: come sarà conteggiato ai fini del calcolo del reddito Isee degli inquilini?».

