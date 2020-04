«Aler, è stop ai solleciti»

Congelati fino al 30 giugno, salvo ulteriori differimenti, i solleciti e la messa in mora per gli inquilini delle case Aler in ritardo con i pagamenti. Lo ha annunciato l'assessore alle Politiche sociali e abitative, Stefano Bolognini. «Abbiamo indicato alle direzioni delle Aler di effettuare la sospensione dei solleciti e di dare la possibilità di effettuare il pagamento differito dei canoni», senza incorrere in sanzioni, ha spiegato Bolognini in una nota.

Critica l'opposizione, a partire dal Pd. «La montagna ha partorito il topolino», ha dichiarato la consigliera dem Carmela Rozza. «Nelle case popolari l'emergenza è ancora più pesante. La Regione deve creare un fondo per sostenere inquilini e negozianti in affitto nei locali delle Aler e dei comuni, perché il problema ben presto si porrà. E non ci vengano a dire che attendono soldi dal Governo: su questo tema la Regione ha piena autonomia».

