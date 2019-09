Alejnikov: «Juve, CR7 da solo per la Champions non basta»

Fabrizio Ponciroli

Sergej Alejnikov è ben noto al pubblico italiano. Nazionale dell'URSS per 73 volte, ha giocato con la Juventus nel 1989-90 e Lecce (1990-92). A 57 anni, fa l'allenatore e segue, da vicino, il calcio italiano.

Alejnikov, Juve favorita per lo scudetto?

«Assolutamente sì. Non è tanto una questione di giocatori, ma per il semplice fatto che è sempre la favorita. In quel club, devi solo vincere».

Il ricordo della sua esperienza bianconera?

«Per me che arrivavo dall'Unione Sovietica, è stato fantastico giocare alla Juventus. Mi ha aiutato tanto Scirea. Devo ringraziare anche Lobanovosky. È stato lui che ha permesso a tanti di noi di poter giocare all'estero. Prima era impensabile».

La Juventus punta alla Champions. Giusto affidarsi a CR7 per vincerla?

«L'esperienza mi dice che un solo giocatore non basta per vincere. CR7 può aiutarti a vincere due o tre partite ma, per arrivare al traguardo, ti serve una squadra intera. Tutti devono dare il massimo e pensare al bene comune».

L'Inter ha scelto Conte per dar fastidio alla Juve, scelta giusta?

«Bene, ma per arrivare al livello della Juventus, serve altro».

Vale a dire?

«Avere uno staff come quello bianconero e uno stadio di proprietà. Rifare quello che ha fatto la Juve dopo la retrocessione in serie B. Vale per Inter, Napoli, Roma, Lazio e pure per il Milan che si sta ricostruendo».

Chi è stato il giocatore più forte che ha affrontato?

«Il più forte non saprei ma il più completo è stato Van Basten. Nel 1988 faceva gol in qualsiasi modo».

