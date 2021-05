«Alberto Genovese deve andare a processo con rito immediato». Lo chiedono il pm Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini, che coordinano le indagini su due presunte violenze sessuali che l'imprenditore digitale, 43 anni, ora in cella, avrebbe commesso nella notte tra il 10 e l'11 ottobre 2020 nella sua casa, Terrazza Sentimento e il 10 luglio 2020 in una villa di Ibiza. Entrambe le vittime, una 18enne e una 23enne, dicono di essere state drogate prima di subire le violenze che, nel caso della più giovane, sarebbero andate avanti per oltre 20 ore. Per questo motivo i pm, coordinati dal procuratore aggiunto Maria Letizia Mannella, accusano Genovese anche di cessione di droga. Altre ragazze lo avevano denunciato, ma il loro racconto non è stato ritenuto credibile dal gip Tommaso Perna che ora dovrà decidere sulla richiesta di rito immediato entro la settimana. Intanto i suoi legali, gli avvocati Luigi Isolabella e Davide Ferrari, hanno chiesto al gip la scarcerazione del loro assistito che durante questi mesi ha seguito un programma di disintossicazione dalla cocaina. Era stato lo stesso Genovese ad ammettere ai magistrati di consumare anche 4 grammi di sostanza al giorno, una quantità capace di indurre allucinazioni visive e sonore.(S.Gar.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Maggio 2021, 05:01

