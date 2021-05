Albertini in pista? Il no diventa ni

Da gran rifiuto a mezzo rifiuto nel giro di pochi giorni. Albertini ci sta già ripensando: non è escluso che si candidi a sindaco di Milano per il centrodestra. «Se escludo al 100% di candidarmi a sindaco di Milano? Non so che cosa può succedere da qui a qualche giorno. Un piccolo spiraglio lo lasciamo, perché di definitivo c'è solo la morte» ha detto l'ex inquilino di Palazzo Marino alla trasmissione su Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. Il clima di distensione con Beppe Sala è già finito. «Conferma - gli chiedono - di aver pensato di proporre a Sala l'eventuale ruolo di vicesindaco?». «Questa cosa mi ha molto infastidito perché lui l'ha presa come una battuta. La mia era una proposta molto seria e mi dà molto fastidio che lui non l'abbia capito». Ieri pomeriggio è arrivata la replica del sindaco: «Mi scuso per il malinteso. Ora rispondo seriamente: io non accetterei mai di fare il vicesindaco di una giunta trainata dalla Lega».

Chi vincerebbe tra i due? La risposta di Albertini: «I sondaggi di Mannheimer dicono che vinco ancora prima di scendere in campo, quelli della Ghisleri dicono che saremmo quasi pari. Insomma, ce la giocheremmo, come una monetina con testa o croce».

