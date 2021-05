Albertini candidato? «Sabato deciderò»

Albertini sì, Albertini no. Il centrodestra resta appeso alle meditazioni dell'ex sindaco, ancora indeciso se correre contro Sala alle prossime Comunali. «Farò coincidere la chiusura definitiva della mia riflessione con il 15 maggio, sabato, che - è l'ultima riflessione, affidata ieri ai microfoni di Rai News 24 - una data simbolica perché è l'anniversario del mio primo giuramento da sindaco davanti al prefetto». Correva l'anno 1997.

Ieri Albertini ha ricevuto la telefonata di Giorgia Meloni, che voleva capire quali fossero le sue intenzioni. «L'ho ringraziata per la sua adesione convinta, generosa e anche coraggiosa ha spiegato Albertini perché ha dovuto un po' penare con Salvini per trovare il modo giusto di farlo, e ho convenuto ancora con lei che mi prendo ancora fino a sabato».

Venerdì 14 Maggio 2021

