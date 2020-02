Alberghi in affanno prenotazioni - 30%

Fuga dei turisti e dei manager da Milano, le prenotazioni degli alberghi crollano, conferma Maurizio Naro, presidete albergatori milanesi. «È una settimana molto dura sul fronte delle cancellazioni». I dati di debooking rispetto a sabato 22 febbraio parlano di un 30% di cancellazioni ieri e oggi, un 20% mercoledì e giovedì, un 15% nel weekend. «C'è il discorso delle cancellazioni corporate, visto che le aziende - spiega Naro - hanno limitato le trasferte, per questo c'è anche un ulteriore impatto legato alle sale degli alberghi usate per riunioni e convegni». Per quanto riguarda marzo, c'è già un 5% di cancellazioni, «la mia idea è che molti siano alla finestra, chi aveva impegni questa settimana si è mosso rapidamente per annullare». I turisti, invece, «per esperienza prenotano sotto data, le prenotazioni per il weekend arrivano anche in giornata».

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA