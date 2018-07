Alba in malga, latte e natura

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elisa StrainiLe prime attività iniziano già attorno alle 5 del mattino con la cura degli animali, per passare poi alla mungitura e alla produzione di latte e formaggi: in Trentino fino a settembre ci si può immergere nell'autentica vita d'alpeggio.Sveglia presto dunque, come impongono i ritmi della montagna, per seguire i produttori e gli allevatori nel lavoro quotidiano.L'iniziativa si chiama non a caso Albe in malga e si svolge ogni weekend toccando angoli diversi della regione, dalla Val di Fiemme alla Val di Sole, da Passo Rolle alla Val di Fassa e ancora, ad esempio, Madonna di Campiglio, il Monte Baldo e Bondone.Una trentina le malghe coinvolte che aprono in questo modo le porte ai turisti per condurli alla scoperta delle loro tradizioni e delle produzioni locali. Questo weekend gli appuntamenti sono alla malga Sass, nel piccolo comune di Valfloriana, alla malga Contrin in località Canazei e alla malga Nudole in Val di Daone. Il prossimo fine settimana sarà invece la volta delle malghe Lozen (Valle del Vanoi), Sadole (Val di Fiemme), Alpo di Bondone e Rosa (Villa Rendena). Si inizia di solito già il venerdì pomeriggio con escursioni con guide alpine e incontri per per iniziare a conoscere i luoghi. Dopo aver dormito in malga, il sabato si va invece di buon ora al pascolo e inizia così la giornata di lavoro, dedicata soprattutto alle fasi di lavorazione del latte, dalla mungitura delle mucche fino alla produzione di formaggi e ricotte freschi. A fine mattinata poi ricompensa ogni fatica una golosa e ricca colazione dolce e salata, preparata secondo la tradizione con salumi, formaggi, uova e pane e torte fatte in casa. Ciascuna malga organizza anche iniziative particolari.Per partecipare è necessaria la prenotazione. Le tappe e le informazioni si trovano al sito visittrentino.info