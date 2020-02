Al vertice c'erano due fratelli che avevano organizzato lo spaccio a livello imprenditoriale, con pusher specializzati nella vendita solo a clienti disposti a spendere ben 100 euro a dose. Fabio Antonio e Vincenzo Buttafuoco, rispettivamente di 31 e 37 anni, sono stati arrestati dai carabinieri all'alba di ieri nel corso di un'operazione che ha portato alla cattura in totale di 11 persone.

L'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Monza Federica Centonze ricostruisce il giro di spaccio del gruppo che riusciva a coprire i comuni della fascia a nord di Monza, tra cui Macherio, Sovico, Albiate, Triuggio.

I fratelli (uno dei quali risulta titolare di una rivendita di auto) sono indicati dagli investigatori come i rifornitori di coca di ottima qualità, motivo che gli consentiva di spingere il prezzo fino a 100 euro a pallina. È emerso che i due riuscivano a fidelizzare i clienti offrendogli l'assaggio della sostanza in caso di ordini superiori alla semplice dose. «Se qualcuno dei cavallini provava a mettersi in proprio ricorrevano a intimidazioni e violenze, ci sono stati diversi episodi», hanno spiegato i militari diretti dal capitano Pierpaolo Pinnelli. L'indagine è iniziata a seguito di un sequestro di droga e 15mila euro in un appartamento di Biassono e durante il suo sviluppo ha portato all'arresto in flagranza di 3 persone, oltre al sequestro di 250 grammi di cocaina e 20 grammi di Mdma.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 05:01

