Al termine di una settimana terrificante per il basket italiano, con il ritiro dalla serie A della Virtus Roma, Milano (battuta 87-71 a Barcellona venerdì sera) cade al Forum contro un'ottima Brindisi (88-82 il finale). Per i biancorossi si tratta del primo stop in campionato.

Brindisi replica il successo all'ombra del Duomo dello scorso anno. Grazie a questa vittoria, la squadra di Vitucci aggancia l'Olimpia in testa alla classifica di A a quota 18 punti (con il vantaggio negli scontri diretti).

Applausi per un super Harrison, autore di 20 punti e decisivo nel finale. Non basta un Datome da 14 punti.

Gara in equilibrio poi, nel secondo quarto, Milano stringe due viti difensive e scappa via (32-23). Milano sembra in controllo ma non riesce a domare la squadra di coach Vitucci. Datome, finalmente in grande spolvero, prova a scuotere i padroni di casa ma il tentativo non porta a nulla. Nel quarto periodo, Brindisi scappa via, cavalcando un super Harrison.

«Siamo stati bravi a ricucire quando loro erano in vantaggio. Siamo molto contenti, stiamo veleggiando tra le nuvole. Ci stiamo divertendo. Abbiamo approfittato di un po' di fatica dei nostri avversari», le parole di coach Vitucci.

La squadra di Messina si arrende ma non c'è tempo per capire cosa non abbia funzionato. Domani è già tempo di Eurolega, con il primo dei due impegni settimanali sul campo del Fenerbahce, ex squadra di Datome. Poi, giovedì, la sfida sul campo dell'Efes.(F.Pon.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 05:01

