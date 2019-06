Al safari per guardare le giraffe negli occhi

Simona Romanò

Come un mini safari in Africa. È la gita fuoriporta domani, al Parco faunistico le Cornelle per il World Giraffe Day: una giornata Educazoo per scoprire da vicino (alle 12 e alle 15), con l'aiuto di un naturalista, la giraffa, l'animale più elegante della savana che rischia silenziosamente l'estinzione. In tutto il mondo sono rimasti solo 110mila esemplari, sette di questi sono protetti alle Cornelle. E i bambini le possono conoscere: i più intraprendenti possono scattare foto memorabili. Il tour alle Cornelle entusiasma i bimbi che ammirano oltre 120 specie di animali, dai leoni ai pappagalli coloratissimi, all'orso bruno. Ci sono anche bellissimi esemplari rari come il leopardo delle nevi.

Sempre domani saranno dedicate lezioni dal vivo per scoprire le foche alle 11, i siamango alle 13, i rinoceronti alle 16. Educazoo sarà una costante per tutta l'estate, in concomitanza con altre giornate speciali per la tutela del mondo animale, come il Tiger Day il 27 luglio, il Lion Day il 10 agosto, il World Elephant Day il 12 agosto, il World Rhino Day il 22 settembre.

Via Cornelle 16, Valbrembo (Bg). Aperto 9-19. Biglietto 15 euro, ridotto 11. Info 035527640; lecornelle.it

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

