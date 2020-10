Al Sacco solo malati Covid

Prepararsi al peggio. È il senso della decisione presa ieri dai pronto soccorso dell'ospedale Sacco: ora nei reparti di pneumologia e in uno di medicina interna saranno accettati solo malati Covid. Saranno dirottati su altri ospedali i pazienti con altre patologie. La decisione è stata presa per tutelare i malati non Covid con patologie urgenti indifferibili. «Sono temporaneamente sospese anche le accettazioni in alcuni ambiti chirurgici per riorganizzare le degenze - spiega la direttore sanitaria dell'ospedale, Lucia Castellani - al Fatebenefratelli invece si continuano ad accettare tutti i malati». «Negli ultimi tre giorni - spiega Castellani - la pressione sui due ospedali è aumentata parecchio per la crescita dei malati. Attualmente abbiamo cento pazienti Covid ricoverati, più qualcun altro in attesa di avere un posto letto».

