Al Pio Albergo Trivulzio «i decessi sono 70, l'anno scorso erano 52. Chiaramente ogni decesso in più fa male ma siamo in una fase più o meno uguale a quella di tante realtà milanesi, anzi forse più contenuta in numeri percentuali». Lo ha detto l'assessore lombardo Giulio Gallera alla trasmissione tv Agora. L'assessore ha anche parlato della gestione delle Rsa: «Abbiamo chiesto di ospitare pazienti Covid in maniera volontaria. Soltanto a quelle autonome sia dal punto di vista strutturale sia organizzativo, ossia con aree totalmente separate dagli altri ospiti e con personale dedicato». Strategia: «Svuotare gli ospedali che ogni giorno ricevevano più di 150 pazienti in Pronto soccorso e non sapevano più dove metterli, ma in condizione di assoluta separatezza. Questo è scritto nero su bianco nelle delibere regionali e che ha salvato la vita alle persone».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Aprile 2020, 05:01

