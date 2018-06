Al Palermo (2-1) la prima sfida: sabato a Frosinone si decide la promozione

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Il Palermo s'aggiudica l'andata della finale playoff di B, battendo 2-1 in rimonta il Frosinone al Barbera. Sabato sera si il ritorno in Ciociaria, si assegnerà la terza promozione in A. Sarà del Frosinone di Moreno Longo in caso di vittoria, del Palermo di Roberto Stellone in caso di qualsiasi altro risultato. Giallazzurri in vantaggio dopo 5' grazie a un pazzesco sinistro dai 30 metri di Ciano.Pareggio rosanero al 45' con La Gumina. Rete decisiva all'81', o meglio un'autorete, perché è stata la deviazione di Terranova a beffare Vigorito. Dopodomani sarà completo il quadro del prossimo massimo campionato.Intanto si è ultimato il puzzle delle panchine, con le ufficializzazioni di De Zerbi al Sassuolo e Pippo Inzaghi al Bologna.(Massimo Sarti)