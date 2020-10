Al No'hma lo swing è sul web e in 2 piazze

Paola Pastorini

Il No'hma va avanti e si sdoppia. Lo spazio di via Orcagna diretto da Livia Pomodoro apre oggi la stagione con I Colori della Musica, concerto dal vivo, ma ovviamente chiuso al pubblico, e in diretta da due città: dal No'hma di Milano e dal Goldoni di Corinaldo (Ancona). È il primo appuntamento con il teatro onlife, teatro diffuso, nuova concezione di fare e proporre spettacoli al pubblico. «Durante il lockdown il nostro teatro non si è mai fermato spiega Livia Pomodoro, direttrice artistica dello Spazio Teatro No'hma Teresa Pomodoro (ricevendo il testimone dalla sorella gemella morta nel 2008) - ma ha continuato potenziando il proprio servizio streaming e le produzioni delocalizzate, coinvolgendo artisti e compagnie da tutto il mondo. Per questo continueremo con il nostro teatro onlife, perché la cultura sia supporto e sostegno sempre».

Oggi suona la Colours Jazz Orchestra & Monia Angeli, e prima ci sarà un prologo sul Tempo e sullo Spazio affidato a Maddalena Crippa e Giovanni Crippa. Si viaggia sulle ali dello swing da Benny Goodman a Louis Armstrong.

Ore 21 in diretta accedendo al sito www.nohma.org.

