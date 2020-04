AL MONUMENTALE

Il vescovo Mario Delpini, la pastora Daniela di Carlo della chiesa valdese, e il reverendo Traian Valdman, vicario emerito della Diocesi italiana della Chiesa ortodossa romena si troveranno sabato, alla vigilia di Pasqua, al Cimitero Monumentale per un momento ecumenico di preghiera. L'incontro, voluto dai rappresentanti delle chiese cristiane presenti a Milano, intende rendere omaggio alle vittime dell'epidemia e allo stesso tempo far giungere un messaggio di speranza ai loro familiari e a tutte le varie comunità oltre le differenze confessionali. «La Pasqua cade quest'anno in un momento difficile della nostra vita, che ci vede tutti prigionieri», spiega monsignor Luca Bressan, vicario episcopale della Diocesi di Milano. «Le chiese cristiane sentono ancora più urgente il compito di far risuonare il messaggio della vittoria di Dio sulla morte».

