«Al Lorenteggio non c'è alcuna riqualificazione»

Il sindaco Giuseppe Sala batte molto sulla riqualificazione delle periferie, eppure tra i palazzi scrostati del Lorenteggio questa attenzione non si vede. È quanto denuncia il sindacato degli inquilini Sunia-Sicet, che ieri - proprio dal cortile del palazzo al civico 181 di via Lorenteggio, tra calcinacci, spazzatura, cocci di bottiglia e persino pantegane (topi ndr) - ha annunciato un presidio per lunedì prossimo davanti alla prefettura di corso Monforte per «denunciare le gravissime responsabilità di Regione, Aler e Comune nella conduzione del programma si riqualificazione del quartiere».

I fondi ci sono ma la riqualificazione non parte, denuncia il Sunia. «È dalla fine del 2017 che nel quartiere non si è più visto nessuno delle istituzioni» punta il dito il segretario generale del sindacato Ermanno Ronda. E se il cronoprogarmma della riqualificazione non viene rispettato, avverte, si rischia di perdere i finanziamenti: ottanta milioni di euro stanziati da Ue e governo per il quartiere Giambellino Lorenteggio.

«Questo palazzo - ha aggiunto Ronda - è l'emblema della situazione di totale mancanza di igiene e d'insicurezza per la salute pubblica». E in quello stabile fatiscente ci vivono cinque famiglie. «Non hanno un contratto regolare e da un anno e mezzo aspettano di essere chiamate dalle istituzioni per trovare una sistemazione il più possibile dignitosa».(M.Maz.)

