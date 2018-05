Al Leonka le strisce blu adesso sono rosa

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Le righe blu di via Watteau, sede del Leoncavallo, sono state dipinte di rosa. Il colore che di solito negli ipermercati indica il posto riservato alle donne in gravidanza o con bebè al seguito in questo caso non ha molto significato, se non che la sosta sembrerebbe gratuita.La denuncia arriva in un momento in cui è in corso una fitta trattativa tra il Comune e la famiglia Cabassi, proprietaria del l'edificio, per regolarizzare definitivamente lo storico centro sociale. A puntare il dito sul caso è il presidente del Municipio 2 Samuele Piscina, che ha postato su Facebook la foto di uno dei ragazzi del centro sociale intento a dipingere le strisce di rosa. «L'iniziativa del centro sociale - è il post dell'esponente leghista - è stata organizzata con l'evidente obiettivo di mascherare la sosta, esentando dal pagamento chi mette a ferro e fuoco il quartiere ogni weekend. Chiediamo all'assessore Marco Granelli di far ridipingere subito le strisce per la sosta ripristinando il colore blu e al Comune di arrestare la trattativa di regolarizzazione di un centro sociale che non osserva le leggi».(G.Obe.)riproduzione riservata ®