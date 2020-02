Al derby nonostante il Daspo, in manette capo ultrà dell'Inter

In manette Andrea Beretta, uno dei capi degli ultraà della curva nord dell'Inter, per avere violato il Daspo. La Digos lo ha arrestato dopo aver visionato le immagini delle telecamere che domenica hanno filmato gli scontri davanti allo stadio poco prima del derby. Circa 200 tifosi nerazzurri hanno lanciato petardi e bottiglie di vetro contro le forze dell'ordine schierate in assetto antisommossa, che hanno risposto con una carica di alleggerimento.

Beretta, che ha diversi precedenti per reati sportivi, non è emerso come partecipante agli scontri ma era davanti allo stadio meno di due ore prima dell'inizio della partita, violando così uno degli obblighi del Daspo, che impedisce la presenza nei pressi dell'impianto tre ore prima e tre ore dopo la competizione. È stato quindi arrestato utilizzando lo strumento dell'arresto in flagranza differita che consente la cattura a seguito dell'analisi delle immagini. L'ultrà era già sottoposto a due Daspo per gli scontri di Inter-Roma e Inter-Atalanta del 2017. (S.Gar.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA