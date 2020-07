Al Cimitero Maggiore nuova piazza e scuola

Basta area anonima, la piazza del Cimitero Maggiore avrà un'anima. Da un lato la realizzazione di una scuola pubblica, dall'altro la riqualificazione del piazzale davanti al cimitero.

Sono i due grandi interventi pubblici che realizzerà Euromilano Spa con il progetto UpTown/Cascina Merlata. L'istituto scolastico sorgerà tra via Pasolini e via Jona e ospiterà dall'asilo alle medie, ovvero 900 alunni; la sua apertura è prevista per il 2023/2024. Altro importante intervento è la riqualificazione del piazzale del Cimitero Maggiore. Il principale camposanto di Milano, conosciuto anche come Cimitero di Musocco, fu edificato a fine 800 dagli architetti Luigi Mazzocchi ed Enrico Brotti dove sorgeva l'antico Bosco della Merlata. Grazie all'intervento di Euromilano Spa e coordinato dagli uffici comunali il complesso riacquisterà una nuova dimensione monumentale.

