Al boom di monopattini, nell'era post Covid, corrisponde il boom di incidenti. E i conducenti delle pedane elettriche - di proprietà o in sharing - finiscono in ospedale. Sono almeno 151 gli incidenti negli ultimi tre mesi, in solitaria o contro macchine, furgoni, moto: un numero, in realtà, sottostimato perché si riferisce ai casi gravi per cui è stato necessario l'intervento del 118. Non sono quindi compresi i capitomboli senza bisogno di ambulanza. Scivolate che, secondo i vigili, «sono davvero tantissime». Perché a Milano il monopattino è sempre più selvaggio, portato con una disavventura tale che lo rende pericoloso. L'allarme è condiviso da tutti. Se il centrodestra invoca «l'uso del casco a prescindere dall'età» il sindaco Giuseppe Sala ha rinviato la crescita della flotta: «A oggi abbiamo 6.000 mezzi autorizzati; prima di aumentarli voglio vedere un chiaro miglioramento nell'utilizzo». Per punire gli indisciplinati i vigili, con una squadra ad hoc, multano a raffica: sono 353 i verbali da 50 euro elevati da luglio (59% con un mezzo privato). E anche le sette società di sharing (Helbiz, Bit, Bird, Lime, Wind, Voi, Dott) sono impegnate in campagne per la sicurezza: hanno infatti arruolato sette steward per fermare ed educare i conducenti che commettono infrazioni.(S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 05:01

