Aiuto, lo shopping non c'è più, lo ha ucciso il coronavirus. A marzo a Milano, Monza Brianza e Lodi crollo verticale dei consumi a causa dell'emergenza covid-19 con una perdita complessiva di 1 miliardo e 857 milioni di euro. Solo per Milano e area metropolitana il crollo dei consumi è di 1 miliardo e 424 milioni di euro.

La stima è dell'Ufficio studi della Confcommercio milanese che, analizzando i profondi cambiamenti causati dall'emergenza sanitaria, ha operato - su base Istat - un confronto con l'ammontare dei consumi delle famiglie in condizioni di normalità: quasi 6 miliardi di euro.

Nel paniere di spesa è salito il peso dei prodotti alimentari dal 18,1 al 28,2 per cento, di alcuni consumi domestici (come acqua, elettricità, gas, affitti) dal 35,1 per cento al 49,8 per cento e delle «comunicazioni» (servizi telefonia-internet e postali) dal 2,3 al 3,3 per cento.

(P.Pas.)

