Aiuta camionista in panne: falciato sulla A4

Tragico incidente stradale ieri mattina sull'autostrada A/7 Milano-Genova, nel tratto tra la barriera Ovest e Binasco. Un automobilista di 60 anni è morto, travolto da un mezzo pesante, dopo che si era fermato a prestare aiuto a un camionista in panne.

È successo alle 10,40 all'altezza di San Giacomo di Binasco, in direzione Genova. Superato il tir in panne, l'automobilista si è fermato e si è incamminato sulla carreggiata per raggiungere il camionista in difficoltà ma è stato travolto da un altro mezzo pesante. Per lui non c'è stato niente da fare: il 118 ha potuto solo constatarne la morte. I due camionisti, quello in panne e quello del veicolo investitore (che si è fermato a prestare soccorso), di 49 e 57 anni, sono stati portati in stato di choc al pronto soccorso. Gli accertamenti sono affidati alla polizia stradale.

Un altro incidente mortale si è consumato la sera prima a Rho, sulla statale del Sempione. La vittima è Bruno Milenkovic, 34 anni: secondo i testimoni, la Lancia Y su cui viaggiava a velocità sostenuta si è schiantata dopo una serie di sorpassi azzardati contro le auto ferme a un semaforo in senso opposto, nel tratto del Sempione tra via Ratti e via Lainate. L'uomo, residente a Milano, è andato in arresto cardiaco ed è morto subito dopo il ricovero nell'ospedale di Rho. Illesi gli altri automobilisti.

