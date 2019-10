Air Show, Linate è un palco

Simona Romanò

Linate decolla con l'Air Show. Musica, l'esibizione delle Frecce Tricolore, il cabaret di Zelig, i laboratori per bambini, lo street food, l'evento nell'evento di Rockin1000. È questo lo strabiliante palinsesto di sabato 12 e domenica 13 ottobre, nello scalo ancora chiuso per i lavori. Saranno 26 ore di intrattenimento non-stop.

L'Air Show è un'altra grande prova per Milano, sul fronte della sicurezza e della viabilità, perché Linate e l'intera zona devono reggere l'arrivo di una marea umana, affamata di divertimento.

Sabato, alle 20, scenderà in pista la band più ingombrante al mondo: sono i Rockin1000, mille musicisti (batteristi, chitarristi, bassisti, tastieristi, cantanti e fiati) che suonando insieme produrranno effetti mozzafiato. Con loro ci saranno artisti top come Manuel Agnelli e i Subsonica. Gli organizzatori annunciano una scenografia a tema con Linate molto suggestiva: tutto ruoterà intorno a un grande aereo e a delle scalette aeroportuali.

Dalle 13,30 alle 17,30, sia domani che domenica, sono invece in programma le quattro ore di volo, con le pattuglie aeree, le mongolfiere e i performer acrobatici delle Frecce Tricolori, che coloreranno il cielo. Le Frecce, dopo il sorvolo nel 2015 per Expo, tornano con il loro intero repertorio dopo 53 anni, ma non solo. In programma ci sono infatti anche una dimostrazione di ricerca e soccorso con l'impiego di un elicottero HH-139A, una simulazione di intercettazione aerea, sorvoli di velivoli da trasporto C130J e A319CJ, dei modernissimi caccia F-35, Eurofighter, Tornado ed AM-X, nonché dei velivoli di addestramento T346A, MB339 e SIAI 208. E per chi non sarà presente, sarà possibile seguire lo spettacolo in diretta streaming sui canali social, Youtube e Facebook dell'aeronautica militare.

