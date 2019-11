«Ai rossoneri manca un vero leader»

Fabrizio Ponciroli

José Altafini, mito vivente del calcio mondiale. Classe 1938, ha giocato con le maglie di Brasile e Italia (vincendo la Coppa del Mondo 1958 con i verdeoro). In serie A ha indossato le casacche di Milan (con i rossoneri ha deciso la Coppa Campioni nel 1963, realizzando la doppietta nella finale di Wembley vinta 2-1 sul Benfica di Eusebio), Napoli e Juventus, segnando 216 gol. Premiato a Montecarlo tra le Legends 2019 del Golden Foot, si è soffermato su diversi temi caldi del calcio italiano.

José, la serie A, la appassiona ancora?

«No, negli ultimi anni, visto che vince sempre la Juventus, è diventato poco interessante. Infatti, preferisco vedere il calcio inglese».

Come mai la Juve domina da tanto tempo?

«Oltre ad avere una grande società alle spalle, hanno grandi giocatori e sanno cosa fare in campo e come risolvere le partite, anche quelle che si mettono male. Sono fortissimi».

Quest'anno pare che l'Inter di Conte possa dar fastidio alla Juve...

«Credo di sì. L'Inter, con Conte in panchina, ha più carattere. Lo dimostrano le vittorie in rimonta, come l'ultima con il Verona. È la conferma che la squadra ha carattere e questo potrebbe aiutarla a restare in corsa, fino alla fine».

Milan, situazione drammatica se si guarda alla classifica

«Il Milan è in grossa difficoltà. Manca un giocatore di qualità che punta l'avversario e lo salta. Uno che fa male, uno che la mette dentro. Non gioca un brutto calcio ma manca di cattiveria sotto porta».

Juve leader in Italia, ma in Champions come la mettiamo?

«Beh, in Europa penso che il Liverpool sia la squadra più forte. Hanno grinta pazzesca e ottimi giocatori. Penso siano i più forti. Mi piace moltissimo la squadra di Klopp».

Meglio CR7 o Messi?

«Leo è il calcio».

