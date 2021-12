Ai bimbi vaccino e biglietto per Gardaland

Accessi riservati, cartoni animati e clown. E ad aspettarli anche un biglietto omaggio per Gardaland: a patto che si vaccinino entro Natale. Sembrava un parco giochi, ieri, l'hub di FieraMilano City, sove ieri sono partite le somministrazioni ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Il primo è stato G.S., 11 anni, alunno della prima media: «Sono contento - ha commentato, sotto gli occhi della mamma, un'avvocatessa - avevo un po' aura dell'ago ma mi hanno detto che sono stato coraggiosissimo. Mi hanno fatto anche dei regali».

«A oggi in Lombardia abbiamo già raggiunto le 64mila prenotazioni per i bambini tra i 5 e gli 11 anni, il 10% del totale della platea. Siamo molto soddisfatti di come sta andando la prenotazione» ha detto la vicepresidente della Regione e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti, durante il sopralluogo a FieraMilano City.



