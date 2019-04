Agostino, Giancarlo e Flavio fanno la bella vita nella casa ereditata dai genitori; che non sono morti, ma si sono separati e se ne sono andati lasciando l'appartamento alla prole. Quindi i tre hanno deciso di ristrutturare la casa in base ai propri bisogni, facendo la bella vita. Uno è narcolettico, l'altro infermiere che si spacci amedico e l'altro ancora aspirante attore. Tutto bene fino a che i genitori non tornano insieme e vogliono riprendere possesso dell'appartamento. I tre faranno di tutto per sventare il lieto fine di mamma e papà, aiutati dall'amico muratore Giovanni e dalla signora delle pulizie Rosy, che è anche ragazza madre.

Tornano al Teatro dei Martinitt I pezzi di Nerd, quartetto comico romano composto da Mirko Cannella, Nicolò Innocenzi, Michele Iovane, Jey Libertino; regia Fabrizio Nardi e Lorenza Giacometti la ragazza madre. Coraggiosamente debuttano domani (e proseguono fino al 12 maggio) con la comicità di una commedia a tutta risata.

Dal 25 aprile al 12 maggio. Teatro Martinitt. Via Pitteri, 58. Orari diversi. Biglietto 24 euro.

