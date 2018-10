Agnelli: «I nomi passano, il club resta»

Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - «Cambiano i nomi, la Juve no». Andrea Agnelli, a margine dell'assemblea di Lega di serie A, ha spiegato l'addio all'ad Beppe Marotta. «Il modello di gestione della Juventus rimane sostanzialmente inalterato, in assoluta continuità con il recente passato. I pilastri sono tre: lo sport, i ricavi e i servizi. Cambierà la leadership dei pilastri. Il responsabile dell'area sport sarà Fabio Paratici (attuale diesse, ndr), Giorgio Ricci assumerà la funzione di responsabile dei ricavi, con il titolo di Chef Revenue Officer e Marco Re sarà responsabile dei servizi, vale a dire la finanza, le risorse umane, i servizi tecnologici, gli acquisti».Con tanto di precisazione da parte del presidente bianconero: «Sono professionisti che ormai hanno un'età media di 45 anni e che sono pronti e preparati ad assumere le responsabilità in prima persona. Davanti a loro avranno sfide ambiziose e globali, pari se non superiori a quelle del 2010».Si chiude così l'era di Marotta e Mazzia, i due amministratori delegati, l'uno dell'area sport, l'altro di quella finanziaria: «Hanno fatto un gran lavoro...».Nella lista dei candidati al Cda, depositata da Exor, oltre ad Agnelli ci sono l'attuale vicepresidente Pavel Nedved, gli indipendenti Paolo Garimberti, Daniela Marilungo, Assia Grazioli-Venier e Caitlin Hughes. Completano la lista Enrico Vellano, Francesco Roncaglio e il team manager della Ferrari Maurizio Arrivabene.riproduzione riservata ®