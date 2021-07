Aggressioni con i coltelli, in manette sei ragazzi

Due rapine, entrambe con vittime e aggressori giovanissimi. E sei arresti. È stato un altro sabato notte di movida violenta, a Milano. Gli episodi sono due. Uno si è verificato in Darsena: una ragazza ecuadoriana è ostata rapinata da due giovani, che sono stati arrestati poco dopo dagli agenti della questura. Intorno alle 4 la ragazza è stava avvicinata da due marocchini di 21 e 23 anni che, con la minaccia di un coltello, le hanno portato via la borsa con all'interno una fotocamera. Sono stati bloccati poco distante dai poliziotti e arrestati per rapina aggravata.

La seconda rapina si è consumata in via Leonardo da Vinci. Intorno a mezzanotte un giovane di 25 anni è stato aggredito da tre minorenni e un diciannovenne nei pressi della fermata Piola della metropolitana. Anche in questo caso la vittima è stata minacciata con un coltello ed ha dovuto consegnare cellulare e denaro. Gli agenti del commissariato Monforte hanno individuato la banda poco dopo. I quattro si erano sbarazzati del coltello ma avevano ancora il cellulare del giovane. sono stati arrestati.

