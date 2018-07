Aggredita e palpeggiata da un uomo conosciuto mentre porta fuori il cane

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La moglie aveva prenotato la visita al seno da un medico uomo, al Fatebenefratelli, ma il marito non ha gradito. E per l'ennesima volta l'ha punita: mentre si trovavano nel cortile del palazzo in cui vivono, in zona Maciachini, l'ha scaraventata a terra e l'ha afferrata per il collo. Tutto davanti alla loro bambina di sei anni e un vicino di casa.Protagonista un 43enne del Bangladesh, che sabato pomeriggio si è accanito contro la moglie, una connazionale di 26 anni, forse per l'ultima volta. Perché la ragazza ha chiamato i carabinieri, che hanno ricostruito una relazione fatta di violenze reiterate nel tempo ed hanno arrestato l'uomo per maltrattamenti in famiglia.La giovane madre subiva pestaggi e umiliazioni da quando era arrivata in Italia, nel marzo del 2016, per ricongiungersi con il marito che a Milano fa il lavapiatti in un ristorante. In un'occasione era stata colpita con calci al ventre e aveva dovuto subire un aborto. Un'altra volta era stata picchiata perché per il caldo voleva togliersi il velo islamico. Ed era stata percossa anche quando aveva chiesto conto al marito di cinquemila euro che i suoi famigliari gli avevano prestato per aprire un'attività che poi l'uomo aveva ceduto per 13mila. Ora l'incubo potrebbe essere finito.