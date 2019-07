Aggredisce 2 anziani senza motivo

Senza motivo ha colpito con un bastone da tende due anziani incontrati per strada. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni gravi l'egiziano di 31 anni che sabato ha aggredito in zona Baggio un pensionato di 70 anni e poi un 80enne in via Novara.

Il primo episodio è avvenuto alle 16,30 in viale Forze Armate: l'egiziano ha infierito con il bastone sul passante, procurandogli lesioni al volto e alle braccia. Poi si è allontanato, mentre già le sirene richiamate dai residenti si avvicinavano. Un'ora dopo è ricomparso in via Cascina Bellaria, dove si è scagliato contro l'80enne. Una pattuglia dei vigili che stava transitando nella via lo ha placcato e ammanettato. L'uomo, con precedenti per reati legati all'immigrazione, minacce e violenza in famiglia, non ha motivato le aggressioni.

Lunedì 1 Luglio 2019, 05:01

