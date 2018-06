Affari Juve-Psg: nel mirino Rabiot, Lo Celso e Di Maria

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Dopo il like scappato di mano a Pjanic su Instagram, arriva un altro apprezzamento per il Barcellona, direttamente dal suo agente Michael Becker: «L'interesse del Barça ci lusinga molto. Miralem è attualmente in vacanza. Il club spagnolo deve parlare con la Juve». La trattativa non è ancora cominciata. L'ad Marotta discute il rinnovo del contratto del bosniaco, che può partire solo per 80 milioni. E, intanto, incontra il Psg, ieri arrivato a Milano. Sul tavolo gli identikit dei vari Di Maria, Rabiot e Lo Celso, tre profili che non interesserebbero ai bianconeri, semmai vigili su Cavani.La Juve ha intanto anticipato il Barcellona per Golovin, sul quale c'è anche il Chelsea. Per il russo il Cska Mosca chiede 25 milioni, 7 in più della prima offerta bianconera, oltre a una percentuale sull'eventuale futura cessione. Segnali di insofferenza da Benatia: «La Juve non mi ha chiamato, ho ancora due anni di contratto però... A 31 anni devi farti della domande».Sbloccato infine l'affare-Cancelo, dopo l'apertura del Valencia a cederlo per 38 milioni tra prestito (8) e riscatto obbligatorio (30): si può chiudere entro il weekend.Tutto già fatto invece per Emre Can, che in mattinata sosterrà le visite mediche, poi la firma su un quinquennale da 6 milioni. A introdurlo nel mondo Juve ci penserà il connazionale tedesco Khedira, pronto a prolungare il suo accordo in scadenza nel 2019.