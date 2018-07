Aereo guasto passeggeri fermi a Orio per 31 ore

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono partite con un incubo le vacanze per 190 passeggeri diretti da Milano a Lampedusa. Dovevano partire alle 10,40 di domenica dall'aeroporto di Orio al Serio, ma il volo della compagnia spagnola Volotea è decollato solo alle 17,40 di ieri pomeriggio con 31 ore di ritardo, dopo una notte in albergo a Linate a spese della compagnia aerea.Dei 190 passeggeri iniziali, sono stati imbarcati in 156 perché il velivolo utilizzato era un Boeing 319, più piccolo e meno capiente del Boeing 320 inizialmente indicato ma che domenica mattina si era guastato. Così venti passeggeri hanno rinunciato al viaggio e saranno rimborsati - dice la compagnia - mentre gli altri 14 scelti a caso, oltre al rimborso, avranno la possibilità di raggiungere Lampedusa nella giornata di giovedì, ma con scalo a Fiumicino: il tutto a spese della compagnia Volotea. Non sono mancati momenti di tensione allo scalo di Orio, con i passeggeri infuriati per le vacanze boicottate e a caccia di informazioni. Volotea si è scusata per i disagi spiegando di ritenere «prioritaria la sicurezza dei suoi passeggeri». «L'aereo ha avuto un problema tecnico che ha richiesto un'ispezione di manutenzione».