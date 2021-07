«Adriatici rischio per la collettività»

Greta Posca

Massimo Adriatici, l'assessore alla Sicurezza di Voghera che martedì sera durante una colluttazione ha ucciso con un colpo di pistola il marocchino Youns El Bossettaoui, deve rimanere agli arresti domiciliari. Nei suoi confronti - scrive la gip di Pavia Maria Cristina Lapi - è necessaria una «misura che limiti provvisoriamente ma fortemente la libertà di circolazione di un soggetto che, per sua stessa ammissione, ha dichiarato di non essere in grado di gestirla (una situazione come quella, ndr) senza gravissimi rischi per la collettività».

«A ciò si aggiunge - annota il giudice - l'abitudine, riferita dallo stesso Adriatici, di passeggiare con in tasca o nella fondina una pistola con il colpo in canna e priva di sicura che evidenzia certamente una consuetudine comportamentale che è alla base della condotta oggi oggetto di valutazione (essendo evidente che, se rimosso la sicura all'atto dello sparo, il titolo muterebbe indubbiamente da colposo a doloso)».

I legali di Massimo Adriatici passano al contrattacco: annunciano che faranno ricorso al Tribunale del Riesame per ottenere la revoca dei domiciliari. Sono anche intenzionati a svolgere atti istruttori nell'ambito delle indagini difensive. Secondo l'avvocato Gabriele Pipicelli, che assiste Adriatici con la collega Colette Gazzaniga, infatti, «non sussiste in alcun modo il pericolo di reiterazione del reato» in base al quale il gip ha confermato i domiciliari disposti dal pm Roberto Valli.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA