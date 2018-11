ADL, orgoglio Napoli: «Tra le top 20 al mondo»

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - «Forse non riusciremo a battere la Juventus, chi lo sa. Ma, con quel fatturato, dieci scudetti li avrei vinti anch'io. Noi spesso ci siamo andati molto vicini». Così, sull'infinita sfida con i bianconeri, si è espresso il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a margine di un convegno dell'Unione Industriali della città partenopea. «Siamo la diciannovesima squadra al mondo, non abbiamo debiti con le banche, siamo un modello virtuoso», ha aggiunto il numero uno azzurro. Sempre severo nei confronti del San Paolo: «È un grosso problema. Andare altrove? Ci metto due secondi a comprare il terreno e 18 mesi a costruire uno stadio nuovo, ma il San Paolo è stato il teatro di Maradona, un passato che non voglio dimenticare».(M.Sar.)