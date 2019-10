ADL: «Insigne deve decidere cosa farà da grande»

Marco Zorzo

MILANO - Torna il campionato dopo la pausa delle Nazionali per le qualificazioni a Euro 2020. E nella domenica in cui Claudio Ranieri sfiderà la sua Roma a Marassi, all'esordio sulla panchina della Samp, chiamato al capezzale dal presidente (romano) Ferrero a ridare vita a una squadra allo sbando, i giallorossi saranno orfani del loro allenatore Fonseca, che però ieri ha ottenuto lo sconto di una giornata di squalifica e quindi tornerà regolarmente in panchina contro il Milan la prossima settimana.

Ad agitare le acque, nel frattempo, ci ha pensato Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Che prima ha bacchettato Carlo Ancelotti, per poi riabilitarlo: «Nessun litigio con il tecnico: può restare pure 10 anni se lo desidera».

Mica finita, però. Nel mirino di ADL adesso c'è Lorenzo Insigne: «Io lascio vivere. Il problema di Insigne e di Raiola non lo risolve De Laurentiis, ma lo deve risolvere Insigne in primis, che deve capire da grande cosa vuole fare. Ha sempre avuto un atteggiamento di scomodità a Napoli. Lo capisco, lo proteggo, mi piace, mi sta molto simpatico, però ha sempre sentito scomoda la situazione napoletana, fin dall'epoca di parecchi anni fa. Allora voglio dire che bisogna che lui si tranquillizzi e diventi una persona più serena. Ma è un problema suo, non glielo può risolvere né Raiola, né Ancelotti. È un grandissimo calciatore e può essere più in forma o meno in forma. Se è meno in forma, a giudizio dell'allenatore che non lo utilizza, non può uscirsene Insigne con battute o atteggiamenti quasi di sfida. L'allenatore è un padre di famiglia, ha 60 anni e non ti manda a quel paese perché ha tre volte la tua età. Tribuna? Un'altra stupidaggine da risolvere. I rinnovi di Mertens e Callejon? Se qualcuno pensa alla Cina per fare soldi, vediamo le cose diversamente». Insomma, ADL ne ha per tutti.

marco.zorzo@leggo.it

Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA