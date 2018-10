«Adesso vinco con l'Inter»

Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «Milan e Barça? Giocheremo per vincere, lo vogliamo per noi, il nostro lavoro e i tifosi. Chi toglierei al Diavolo? Il Pipita, ciò che mancava ai rossoneri». Prima Gonzalo Higuain nel derby di domenica sera, poi Lionel Messi nella trasferta di Champions di mercoledì al Camp Nou. Ma Mauro Icardi punta sul nuovo che avanza, e su se stesso, contro Milan e Barcellona, lanciando il guanto della sfida al Pipita e alla Pulga.Il capitano dell'Inter si è confessato a 360 gradi, partendo dalla scelta di restare a Milano in estate («Ci sono stati contatti e potevo andarmene, ma l'Inter è casa mia. Il rinnovo? Cercheremo di trovare un punto di accordo») e dalla stracittadina con l'11 di Gattuso, da griffare con un altro gol dopo la tripletta di un anno fa. «È la gara che si aspetta di più in città. Poi sono sempre tre punti se si vince, ma la cosa importante è giocare una grande partita e dare continuità a ciò che abbiamo fatto prima della sosta - ha proseguito il rosarino -. Il Milan ha grandi giocatori, con esperienza, che giocano da tanto in serie A. La rivalità con Higuain? Non la sento. Lui ha fatto una grandissima carriera, tanti gol ed è quello che mancava ai rossoneri. Le regole del gioco ci mettono a confronto, ma io sono tranquillo e pronto a dare il meglio di me». Contro il Diavolo e nel ritorno da ex (della cantera) a Barcellona, «dove possiamo giocarcela e fare una grande prestazione - ha sottolineato Icardi -. Vincendo il derby potremmo lavorare meglio per la Champions. In Europa abbiamo fatto un grande inizio, possiamo far male anche mercoledì, come la Roma l'anno scorso».Poi, a chiudere, una precisazione: «Si dice che aiuto poco la squadra? Io cerco di migliorare sempre, di aiutare in campo dando quello che posso - ha concluso Maurito -. Ma sono 7-8 anni che gioco in A e sono così. Il mio contributo lo do con i gol, io sono questo. A fine anno mi piacerebbe vincere qualcosa con l'Inter». In vista del derby tre dubbi di formazione per Spalletti.In ballottaggio Vrsaljko e D'Ambrosio, Gagliardini e Vecino (riabilitato dagli esami di ieri, solo un affaticamento), Politano e Candreva, con i primi in vantaggio. In difesa la coppia De Vrij-Skriniar, in cabina di regia Brozovic, recuperato.riproduzione riservata ®