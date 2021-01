Adescava minori sul web, divieto di usare i social

Salvatore Garzillo

In passato aveva lavorato come bagnino in piscine e come insegnante di ginnastica. Sua alleata, soprattutto negli ultimi anni, la Rete e i social, con cui circuiva minorenni. Lui, 57 anni, milanese, dal 2000 è entrato ed uscito dal carcere per numerosi condanne di violenza sessuale in danno di «almeno 41» bambine e ragazzine di età compresa tra i 6 e i 14 anni in diverse province, da Milano a Firenze. Attualmente detenuto, è stato fatto oggetto di una misura di sorveglianza speciale dal Tribunale di prevenzione su proposta del questore. Il provvedimento sancisce che deve per 3 anni «mantenersi ad almeno 500 metri dai luoghi abitualmente frequentati da minorenni quali asili, scuole, parchi giochi ed impianti sportivi e di non comunicare con persone minorenni con nessun mezzo, inclusi i social network».

La misura arriva dopo un lungo curriculum criminale segnato da reati di tipo sessuale per i quali è stato già condannato a 8 anni con interdizione dall'insegnamento in ogni struttura sportiva. Era uscito dal carcere nel 2005 e una volta fuori si è immerso nei social. Col tempo ha affinato le tecniche diventando sempre più abile a confondere le giovani vittime, convinte di dialogare e confidarsi con un loro coetaneo. Facebook prima, Instagram poi e infine TikTok, sempre fingendosi un ragazzino.

«Di nuovo detenuto fino al 2009 - continua la nota della polizia - si è reso ancora una volta autore di condotte adescatrici a seguito delle quali è rientrato in carcere».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA