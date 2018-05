Adescava coi peluche nove anni al pedofilo

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniSul cruscotto dell'auto aveva una serie di peluche colorati. Era così che Sergio Marziano, operaio 40enne di Monza, conquistava la fiducia delle ragazzine che poi diventavano le sue prede.Una tecnica collaudata, che nonostante la condanna per abusi sessuali su minori, non aveva mai abbandonato. Nemmeno il programma terapeutico per sex addicted che aveva seguito tornato in libertà era servito. Una volta lasciato san Vittore, nel 2016, Marziano è rimasto lontano dai guai solo per due mesi, poi ha abusato di una ragazzina affetta dalla sindrome di Down, che aveva adocchiato in metropolitana e aveva seguito in un ascensore della fermata a cui era scesa. Dopo questo episodio era riuscito a sfuggire all'arresto per un anno e mezzo finchè, a ottobre, ha cercato di abusare di una bambina di 6 anni in via Bramante, nel cuore di Chinatown. A incastrarlo questa volta sono stati i video delle telecamere della zona e l'aiuto dei cittadini. Marziano è stato condannato per entrambi gli episodi a 9 anni di carcere con il rito abbreviato dal giudice Elisabetta Mayer, che non ha applicato alcuno sconto di pena.Fondamentali per arrivare a lui sono state le immagini immortalate dalle telecamere della zona di via Paolo Sarpi che al Squadra Mobile aveva deciso di diffondere nella speranza di individuarlo. E proprio quei fotogrammi hanno permesso di capire chi fosse e hanno portato gli investigatori fino a Monza da lui.Così come Edgar Bianchi, il maniaco dell'ascensore, già condannato a 12 anni per una ventina di violenze a Genova, prima di uscire nel 2014 e tornare a colpire il 27 settembre a Milano, episodio per il quale è stato condannato a gennaio ad altri 10 anni.