Adesca e ricatta ragazzine per avere video e foto osé

Salvatore GarzilloUn informatico provetto, un esperto del web, uno stalker professionista. A 27 anni Giacomo Morandi ha già nel curriculum quattro anni di carcere - dal 2012 al 2016 - per atti persecutori e istigazione al suicidio di una ragazzina di 14 anni di Buccinasco che, esasperata dalle pressioni e dalle continue minacce («Ucciderò i tuoi genitori», una delle tante minacce) si era lanciata dal terzo piano del suo appartamento. È sopravvissuta pur con lesioni permanenti e anche dopo aver cambiato casa è stata contattata ancora dal giovane. Ieri i carabinieri della stazione di Buccinasco hanno arrestato Morandi: stavolta l'accusa è di stalking nei confronti di tre ragazze di 20, 21 e 24 anni (tutte della provincia milanese) agganciate su social, app di incontri e chat di videogame online.«Aveva la capacità di trovare adolescenti molto fragili - ha spiegato il comandante Vincenzo Vullo - sfruttava questa debolezza della loro personalità per costringerle a inviargli fotografie erotiche. Quando si rifiutavano cominciava a tormentarle con minacce e pressioni di ogni genere».Secondo quanto riferito dagli investigatori, il 27enne riusciva a entrare in sintonia con ragazze giovanissime, anche minori di 14 anni, e iniziava a perseguitarle sfruttando le informazioni raccolte su di loro attraverso i social. Quando la vittima era nella sua zona arrivava a pedinarla per lunghi periodi. In altri casi si limitava allo stalking a distanza: lo dimostrano le segnalazioni raccolte dai carabinieri da tutta Italia. Sono tre i casi accertati nell'ordinanza, ma almeno una ventina quelli su cui gli inquirenti stanno lavorando.«Vive con i genitori, durante la perquisizione abbiamo trovato molto materiale pedopornografico, coltelli e repliche di armi con cui si fotografava. Conosce molto bene i meccanismi informatici e anche il deep web, non ha mai nascosto la sua identità - ha continuato Vullo - per capire la personalità di Morandi, basti pensare che quando era in carcere a Parma, durante una perquisizione delle celle gli hanno trovato una chiavetta usb con materiale pedopornografico che visionava durante l'ora di accesso al computer della struttura».