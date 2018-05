Addio superticket dal 1° luglio tagliato della metà

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elisa StrainiSuperticket dimezzato dal primo luglio su esami e visite specialistiche in Lombardia.Ieri al Pirellone è arrivato il via libera della commissione Sanità alla delibera di aprile di Palazzo Lombardia. Manca adesso ancora un passaggio in giunta, ma l'assessore al Welfare Giulio Gallera ha riferito che sarà fatto già martedì e, ha assicurato «renderemo operativo il provvedimento e dal 1° luglio e ne usufruiranno un milione e mezzo di lombardi».È previsto il taglio del 50% il superticket cioè la quota regionale da pagare in aggiunta al ticket nazionale: passerà da un massimo di 30 a un massimo di 15 euro. Numeri alla mano, il costo massimo sarà quindi di 51 euro (36 ticket nazionale+15 ticket regionale) e non più 66 euro (36+30) come finora ad esempio per la Tac torace. Sempre 51 euro (36+15) si pagherà anche per la colonscopia oggi erogata a 58,8 euro (36 nazionale e 22,8 regionale).Secondo le stime della direzione dell'assessorato al Welfare, la misura interesserà circa il 20% delle ricette, cioè quelle con un valore di prestazione superiore ai 51 euro.Parere favorevole in commissione anche dell'opposizione, seppur con alcune critiche. «Va a vantaggio di tante persone che oggi rinunciano a curarsi per ragioni economiche, detto ciò, non rinunciamo alla critica all'impostazione generale, basata sul tipo di prestazione e non sul reddito del cittadino», ha detto il consigliere Pd Jacopo Scandella.