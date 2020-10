Addio Enzo Mari maestro del design

È lunga oltre 1.500 oggetti, diventati icone del made in Italy che ha conquistato il mondo, l'eredità lasciata da Enzo Mari, tra i più grandi designer italiani del Novecento, morto ieri al San Raffaele.- Dal vassoio Putrella che portò nelle case degli italiani un elemento grezzo da costruzione, come la trave edilizia alle sedie Soft Soft e Delfina, quasi due sculture. Designer, artista, intelletuale spesso polemico, fortemente politico, dagli anni cinquanta ha spinto prepotentemente per un innovamento dell'intero concetto di design. Nato nel 1932 a Cerano, Novara, studente a Brera dal 52 al 56 e poi milanese per sempre, cinque volte Compasso d'oro (l'ultimo alla carriera nel 2011), sin da subito Mari partecipa ai movimenti d'avanguardia legati al design, rifiutando sempre, però, l'idea dell'intellettuale lontano dal pubblico. Nel gruppo Arte cinetica conosce l'amico e collega Bruno Munari, che influenzerà parte dei suoi lavori futuri. Mari ribalta il ruolo dell'utente finale, da consumatore passivo a fruitore di un oggetto e di un processo in cui ha parte attiva. E solo la scorsa settimana la Triennale ha inaugurato la mostra a lui dedicata che racconta oltre 60 anni di attività progettuale, dall'arte al design, dall'architettura alla filosofia, dalla didattica alla grafica.

Cordoglio delle istituzioni a partire dal sindaco di Milano Giuseppe Sala fino al ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA