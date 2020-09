Addio Daverio, passepartout dell'arte

Simona Romanò

Milano piange Philippe Daverio, intellettuale di grande umanità. Divulgatore d'arte, gallerista, scrittore, oratore formidabile, dandy, cosmopolita, che ha persino osato un'esperienza politica come assessore della Cultura. L'importante era divulgare l'arte in modo semplice, parlare con la gente di cultura, iniziative, libri. Perché l'arte, diceva, «deve aiutare a capire il proprio tempo». Non a caso, con il suo papillon, le giacche e i panciotti coloratissimi, è stato il mattatore della vita culturale della città per oltre 45 anni e nemmeno la malattia ha scalfito il suo stile di funambolico intrattenitore, capace di incantare tutti, dai salotti della Milano bene al pubblico generalista della televisione.

Era innamorato di Milano, dove ha lasciato un segno indelebile a partire dagli anni Settanta, quando aprì la Galleria Philippe Daverio, alla quale seguì quella di New York; come gallerista ed editore ha allestito centinaia di mostre e pubblicato decine di libri. Il grande pubblico lo ha conosciuto per aver condotto per dieci anni, dal 2001, il programma di Rai 3 Passepartout, periodicamente riproposto in tv. Animatore di mille iniziative e consulente di tanti importanti restauri milanesi, dal Duomo a Palazzo Reale, fu impegnato nel Cda della Scala e direttore artistico del Museo del Duomo. E nel 1993 fu nominato assessore alla Cultura dal primo sindaco leghista Marco Formentini. Era il 1997 quando ammise di «essere deluso dalla politica» e per lui si aprì un ventennio di televisione, riviste, pubblicazioni anche sulle bellezze d'Italia.

Il ricordo commosso di Philippe Daverio è stato unanime dalle istituzioni. «Scompare uno dei grandi protagonisti della vita culturale di Milano», ha scritto su Facebook il sindaco Giuseppe Sala. «Era geniale, per certi aspetti unico», ha commentato il governatore Attilio Fontana. E poi tutta la cultura, il mondo dell'economia e i milanesi hanno pianto la sua scomparsa.

Sarà aperta oggi, dalle 9.30, nella Pinacoteca di Brera, la camera ardente per un saluto dei milanesi; venerdì i funerali in forma privata.

Giovedì 3 Settembre 2020

