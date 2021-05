«Addio alla Juve per i dubbi sul mio conto»

Timothy Ormezzano

Il veleno in coda. Buffon si toglie un sassolino dai guantoni, spiegando quando ha maturato la decisione di lasciare la Juve: «Quest'anno l'entusiasmo è venuto meno con le prime difficoltà. I veri tifosi non devono affossare la squadra. Mi hanno disturbato anche i commenti sul mio impiego contro il Barcellona: Gioca perché è amico di Pirlo. Sentire che qualcuno dubitava di me mi ha spinto a lasciare la Juve».

Illazioni peraltro smentite, nella pratica dei fatti, dalla grande performance al Camp Nou di SuperGigi, impeccabile anche in finale di Coppa Italia e ogni volta in cui ha rimpiazzato Szczesny (lui sì apparso invece in calo).

Buffon, intervistato da Juventus Tv, sceglie quindi il top e il flop dei suoi 19 anni di alta fedeltà bianconera: «Il momento più bello a Trieste, per il primo scudetto con Conte. A Cardiff, nella finale di Champions del 2017, il momento più doloroso, perché ci siamo sciolti nel secondo tempo. Segue l'esclusione dopo il 3-1 a Madrid».

Del futuro di Gigi non v'è certezza. Ultima esperienza, magari all'estero (il Benfica lo ha sondato), oppure addio al calcio? «Ora ho bisogno di mettere nel serbatoio energie nuove. Posso anche smettere, ho fatto abbastanza in carriera».

Chi non smette è Chiellini, che stava valutando di chiudere negli Usa. Il ritorno di Allegri cambia i piani del difensore quasi 37enne, fiducioso di rinnovare per un altro anno (a ingaggio ridotto).

Ha disfatto la valigia anche Morata. La Juve, su preciso invito di Allegri, ha infatti deciso di rinnovare il prestito dell'attaccante, versando altri 10 milioni di euro all'Atletico Madrid. Tornando ai difensori, Chiellini farà i turni con Bonucci al fianco di De Ligt, incedibile almeno fino all'estate del 2022. Chi è in vendita è invece Demiral, che l'11 giugno sfiderà l'Italia con la Turchia nel match inaugurale degli Europei.

Intanto proseguono i cambiamenti societari: Arrivabene, ex team principal della Ferrari, è a un passo dal diventare ad bianconero.

