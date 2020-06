Addio a Pierino Prati il bomber di Nereo Rocco

Marco Zorzo

Dopo Mariolino Corso se n'è andato in punta di piedi Pierino Prati, 73 anni, che del Milan ha incarnato il bomber indiscusso ai tempi del paron Nereo Rocco. E con il Diavolo, Pierino detto la Peste, vinse tutto, ma proprio tutto.

Primo calciatore, tra l'altro, a realizzare una tripletta in finale di Coppa dei Campioni, a Madrid, anno di grazie 1969: 4-1 all'Ajax di un giovane Cruyff. Con la Nazionale non ha avuto lo spazio che avrebbe meritato, Campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo due anni dopo a Mexico 70, ma senza nessuna presenza.

Rivera di lui disse: «È stato uno degli attaccanti più forti che ha avuto l'Italia».

Del Milan è stato il vice capitano, proprio ai tempi di Gianni Rivera, ovvero il braccio e la mente del Diavolo piglia tutto in Italia, Europa e nel mondo. Con i rossoneri realizza 102 gol in 209 partite e resta all'ombra del Duomo fino al 1973, poi il passaggio alla prima Roma di Liedholm, dove si ritaglia un posto importante tra i giallorossi, Chiude la carriera alla Fiorentina, portando la Viola in Coppa Uefa, grazie a un suo gol proprio contro la sua ex Roma.

Tuttavia Prati resterà legato sempre al Milan. Con i colori rossoneri come seconda pelle addosso. Addio Pierino, ora farai gol lassù.

