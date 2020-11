Addio a Modenese, inventò la Milano della Moda

Lo si riconosceva subito: dall'altezza, dall'eleganza e dagli immancabili calzini rossi. Si è spento sabato nella sua casa pochi giorni prima di compiere 91 anni (il 26 novembre) Giuseppe (Beppe) Modenese, l'inventore della moda italiana. Originario di Alba, trasferitosi presto a Milano è stato imprenditore, manager, esperto nella comunicazione, e contribuì alla nascita nel 1958 della Camera Nazionale della Moda, di cui poi diventò presidente. A lui è succeduto Mario Boselli e oggi Carlo Capasa. È l'uomo che ha fatto diventare Milano capitale mondiale delle passerelle alla fine degli anni 70 (vinse un Ambrogino nel 1994), spostando la barra da Firenze/Roma al Nord. Nel 1978 fa nascere la rassegna pret-a-porter Modit (poiMomi-Milano Collezioni) con tutte le sfilate riunite in Fiera. E lì si riuniscono i grandi nomi, da Krizia a Versace, da Moschino ad Armani a Krizia, Gianfranco Ferrè, Prada, Missoni, Laura Biagiotti, Dolce e Gabbana.

Colto, elegante, conosceva i personaggi di spicco del jet set mondiale. La notizia della morte di Modenese si è diffusa sui social e sono decine i ricordi, dagli stilisti ai giornalisti agli imprenditori, ai politici. «Modenese ha contribuito come nessuno alla nascita del sistema moda italiano - ha dichiarato il presidente di Camera Moda Carlo Capasa - Perdiamo una figura di riferimento e un'icona».

Giovedì i funerali nella chiesa di Santa Maria della Passione, in via Conservatorio. (P.Pas.)



