Addio a Calasso, scrittore e editore

È morto nella sua casa di Milano, dopo una lunga malattia, proprio nel giorno in cui uscivano due suoi libri autobiografici: Memè Scianca, sulla sua infanzia a Firenze, e Bobi, il memoir su Roberto Bazlen, l'ideatore (con Luciano Foà) della casa editrice Adelphi, nata nel 1965 e da lui guidata a partire 1971. Mondo della cultura in lutto per la scomparsa, a 80 anni, di Roberto Calasso, scrittore e saggista tra i più noti e tradotti all'estero, editore di immenso prestigio anche a livello internazionale. Con il suo talento e la sua intuizione, aveva rilanciato nel suo catalogo autori che in Italia avevano avuto poco successo. Ha fatto conoscere al grande pubblico Kundera, Hesse, Roth, Sciascia, Arbasino, Carrere.

Oggi la camera ardente sarà ospitata nella sede della casa editrice Adelphi in via San Giovanni sul Muro 14. L'ingresso sarà dalle 11, contingentato a sei persone alla volta a causa per le regole anti-Covid.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Luglio 2021, 05:01

