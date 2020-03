Ad agosto compirà 97 anni, anche per lui è stato difficile fermarsi.

Perché fermo Carlo Smuraglia nella sua vita non lo è stato mai: partigiano, avvocato, professore, parlamentare e presidente dell'Anpi, continua ancora a lavorare nel suo studio legale e ad andare ovunque lo chiamino per parlare di Resistenza e Costituzione. «Siamo in una guerra, di fronte a un nemico invisibile che ci spara addosso senza che ce ne rendiamo conto e che non sappiamo bene con quali strumenti combattere», dice Smuraglia. Ma il virus secondo Carlo Smuraglia invita la gente a riflettere. «Mentre siamo tutti fermi, riflettiamo un pochino su come difenderci ma anche a come ci attrezziamo per un futuro che sarà diverso». Non si può uscire con parole d'odio, ma di fratellanza».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Marzo 2020, 05:01

